Daniel Rangel vive Guto na novela 'Família È Tudo'Divulgação/ TV Globo

Publicado 26/03/2024 16:31 | Atualizado 26/03/2024 16:31

Após viver o advogado Júlio em “Amor Perfeito”, Daniel Rangel está encarando um novo desafio em sua carreira, ao interpretar o tímido Guto em “Família é Tudo”, nova novela das 19h da TV Globo. Natural de Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro, ele conta à coluna de Daniel Nascimento uma série de detalhes da preparação do personagem, que está caindo nas graças do público.

“Foi uma preparação muito boa, muito gostosa, a gente começou lendo o texto com calma, com os diretores, com a galera do Meu Núcleo, com a Daphne, com o Tiago, com a Ana, com o Godoi, com o Marcelo também, nosso preparador de elenco, tentando achar ali as relações, a Rose Gonçalves fonoaudióloga, também que eu amo, foi muito importante nesse processo de entender como era essa fala do Guto, que é uma fala mais tímida, mais retraída, que às vezes esbarra numa gagueira quando ele fica muito nervoso, então foi uma preparação bem boa, e ela ainda não acabou porque continua (risos)", começou.

"Eu acredito a preparação é uma coisa que vai continuar até o último capítulo porque o personagem está sempre em desenvolvimento e eu como ator também então é uma preparação constante que está sendo muito prazerosa estou sentindo que eu tenho o apoio, assim, ao meu lado de pessoas que vão agregando e ajudando a construir esse personagem”, complementou.

Ainda à coluna, Rangel também falou sobre as suas expectativas para o personagem, e citou as diferenças de Guto para o seu penúltimo trabalho.

“As expectativas são de que o público goste, se identifique, se divirta e torça pro Guto né? (Risos), porque eu estou me divertindo muito fazendo, eu tô gostando muito, assim, um grande presente fazer o Guto. Principalmente, por ser logo depois do Júlio, que era um personagem totalmente diferente, que era muito seguro de si e profissional. Ele já chegava se impondo e colocando uma banca de ser um puta advogado, e sabia o que queria", diz.

"Fazer um personagem agora como o Guto, que é o oposto disso, que ainda está descobrindo tudo, que ainda é virgem, que não consegue se declarar pra mulher que ama, que é estagiário, está sendo muito bom, é bom poder dar vida a um personagem tão diferente do Júlio", seguiu.

Por fim, revela que costuma ler os comentários sobre sua performance, e que os usa como um "termômetro" para seu trabalho.

"Eu costumo acompanhar os comentários. No início a gente sempre tenta não olhar, mas no fim a gente acaba olhando para ter uma resposta. É um bom termômetro, é só a gente não levar a ferro e fogo (risos)", conta Daniel Rangel. "Se a gente se apegar a isso, paralisamos e ficamos com medo”, conclui.