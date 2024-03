Clima esquenta na casa com discussão entre Davi e MC Bin Laden - Reprodução / TV Globo

Publicado 26/03/2024 14:45 | Atualizado 26/03/2024 14:57

Após os intensos pedidos de expulsão de MC Bin Laden e Davi Brito, a direção do BBB 24 optou por manter silêncio em relação à repercussão na web. Até o momento, não houve qualquer pronunciamento oficial sobre briga entre participantes. Inclusive, na tarde desta terça-feira (26), a produção deu continuidade ao programa por meio de uma ação publicitária com os brothers.



Ao serem acordados, o Big Boss comunicou que o raio X estava cancelado e que haveria um evento. A mudança na rotina dos brother logo criou expectativa nos telespectadores, aguardando uma reação da direção do reality show. A web

aguardava uma conversa com todos os participantes para anunciar uma possível expulsão de Davi e MC Bin Laden. Porém, não foi o que aconteceu.



Os participantes foram avisados de que participariam de um evento, que logo descobriram se tratar de uma ação publicitária envolvendo uma marca de cervejas. Com o tema "brindar a amizade", a publicidade quebrou as expectativas do público.



Vale destacar que Leidy Elin já esperava pela “não expulsão” dos brothers.“Não vai dar em nada não, só se repercutir muito lá fora", comentou a trancista sobre o desentendimento entre os participantes. "Depende, se um dos dois for muito preferido, vai abafar, não vai expulsar", ponderou Pitel.



Nas redes sociais, internautas criticaram a empresa patrocinadora por ignorar a confusão ocorrida. Aliás, no X, usuários levantaram a hashtag "Amstel apoia agressão". O assunto tornou-se um dos mais comentados, com a empresa sendo alvo de críticas por ter supostamente ignorar a confusão ocorrida na madrugada.