Luana Piovani e Pedro ScoobyReprodução/Instagram

Publicado 26/03/2024 10:57 | Atualizado 26/03/2024 11:03

Após semanas de atritos, Luana Piovani e Pedro Scooby estão prestes a se reencontrar para celebrar o aniversário de 12 anos do filho mais velho, Dom. A atriz compartilhou seus preparativos para o evento, revelando o uso de métodos inusitados para se acalmar diante do encontro iminente com o ex-marido.

Em uma declaração franca nas redes sociais, Luana Piovani revelou seus meios para enfrentar o momento. "Um banho, um beque [cigarro de maconha], um ansiolítico, uma palylist dos sonhos, uma ‘escovada’ de dente com a minha pasta de rosas. Tô prontinha para o rojão, viva os químicos", começou ela.

O reencontro entre Luana e Scooby acontece antes de uma importante mudança na vida de Dom, que passará a morar no Brasil com o pai. A atriz explicou sua decisão, destacando a importância do bem-estar do filho e a convicção de que a nova fase trará benefícios para sua família.

Em relação a decisão, ela contou que foi tomada um ano antes e teve mais doze meses para refletir. “Lá atrás, não foi possível ir, porque aqui em Portugal não se separa irmãos. Como foi dada a entrada no processo familiar e de responsabilidade parental aqui em Portugal, apesar de essa decisão ter sida tomada há um ano, ele foi impossibilitado de ir por atitudes do genitor", detalhou.

A atriz acredita que a mudança deve ser uma escolha do filho, apesar da dificuldade em aceitar. "Eles [Dom e Pedro Scooby] têm direito de viver essa fantasia. Ele está indo, apesar de eu ter os meus senão, para um lugar amoroso, onde ele vai ter cuidado, e acho que ele tem direito de escolher o que ele acha que vai ser a felicidade dele, uma vez que ele tem estudo e saúde por lá", encerrou.