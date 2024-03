Maiara se pronuncia após críticas por mudança radical no corpo - Reproduçõ/Instagram

Maiara se pronuncia após críticas por mudança radical no corpoReproduçõ/Instagram

Publicado 25/03/2024 20:24

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, se pronunciou após seu corpo virar assunto nas redes sociais nesta segunda-feira (25). Ela foi alvo de críticas após publicar fotos de biquíni e fazer uma live de seu treino na academia.

Nas redes sociais, muitos internautas fizeram comentários dizendo que a sertaneja está magra demais. Vale destacar que há pouco tempo, Maiara era alvo de comentários de ódio que a chamavam de "gorda".

Em vídeo com Lari Ferreira, a cantora falou sobre as críticas. "Repete, Lari. Como é que é?", declarou Maiara em vídeo publicado nos stories do Instagram. "Se está gordo, só parece gordo. Se está magro, só parece magro. Vai tomar no c* todo mundo", disse a amiga da artista. "Não fui eu que falei. Essa aqui é a Lari Ferreira. Obrigada, irmã! É o hype", completou a sertaneja.