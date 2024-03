Evaristo Costa impressiona ao descobrir destino de celular furtado - Reprodução/Instagram

Publicado 25/03/2024 18:10

Evaristo Costa teve seu celular furtado em Londres, na Inglaterra, onde mora atualmente, há um mês e se surpreendeu ao descobrir a localização do aparelho nesta segunda-feira (25).

O celular, que possui um rastreador, foi localizado pelo jornalista e ele exibiu o paradeiro nas redes sociais. "Vem da China, volta pra China", revelou. "Olha o paradeiro do meu celular furtado em Londres há menos de um mês. As autoridades chinesas já foram alertadas (risos)", completou o ex-apresentador do "Jornal Hoje".

De acordo com os dados divulgados por Evaristo no Instagram, o aparelho estava no último dia 20 de março às 12h31 em Guangdong, província chinesa.

A postagem divertiu os internautas. "O bom que ele [o celular] está viajando, né?", brincou um. "Sai do Brasil para ser furtado em Londres", disse outro. "Foi roubado? Sim. Mas em Londres. Isso é o que chamo de perrengue chique! (risos)", declarou uma terceira.