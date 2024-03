Yasmin Brunet revela batalha contra ansiedade e detona hater: 'Livre' - Foto: Reprodução

Yasmin Brunet revela batalha contra ansiedade e detona hater: 'Livre' Foto: Reprodução

Publicado 25/03/2024 14:48

Yasmin Brunet não esconde os problemas que tem enfrentado desde sua saída do BBB 24. Embora a famosa não esteja preocupada com o cancelamento, ela revelou estar lidando com ansiedade e insônia desde a sua saída do programa. Ainda assim, tudo indica que a ex de Gabriel Medina está lidando bem com o pós-reality.



Em uma conversa com a revista Quem durante o Lollapalooza, Yasmin desabafou sobre suas dificuldades com a realidade após o programa. "Eu não estou conseguindo dormir, desde que eu sai lá da casa [BBB], eu não consigo dormir. Eu vou dormir às 5 da manhã, tenho que tomar remédio pra dormir", começou.



"Muita ansiedade, muito tudo, aí eu não estou conseguindo acordar cedo. E muita insônia”, detalhou a filha de Luiza Brunet. Apesar dos desafios enfrentados, Yasmin não deixou de marcar presença no Lollapalooza e compartilhou momentos do festival em suas redes sociais. No entanto, a influenciadora foi alvo de críticas após publicar um vídeo dançando.



"Já passou da fase de rebolar, né? 35? Acho... Não cresce? Evidentemente, deve haver algo mais a oferecer. [...] Quem expõe tem que saber ouvir opiniões. Boas ou más. Segue o jogo. No caso, a vida, pois o jogo acabou, né?", detonou uma usuária, criticando o estilo de vida e escolhas da influenciadora.



Em resposta, Yasmin Brunet reafirmou sua liberdade de fazer o que deseja. "Meu amor, não existe fase para ser feliz e se divertir! Eu sou uma mulher de 35 anos que paga as minhas contas e sou livre para fazer absolutamente o que eu quiser", rebateu a ex-sister.