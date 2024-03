Ana Maria Braga - Reprodução / Instagram

Publicado 25/03/2024 11:46 | Atualizado 25/03/2024 11:56

Durante o programa "Mais Você" desta segunda-feira (25), Ana Maria Braga expressou sua indignação em relação a Daniel Alves e Robinho. A apresentadora criticou a decisão da Justiça espanhola de conceder liberdade provisória ao jogador, após o pagamento de uma fiança milionária. Ambos os atletas foram condenados por estupro.

Para quem não sabe, Daniel Alves recebeu a “regalia” de uma liberdade provisória, mesmo após condenação pelo crime. Isso porque a Justiça espanhola recebeu uma fiança de 1 milhão de euros, aproximadamente R$ 5,5 milhões, do jogador. Vale destacar, porém, que os bens do atleta no Brasil estão bloqueados. Assim, não se sabe ao certo como ele teria reunido o montante.

Ainda assim, a apresentadora criticou veementemente a decisão de conceder liberdade provisória a Daniel Alves e não deixou de mencionar o caso de Robinho. O jogador foi preso na última quinta-feira (21) após ser condenado na Itália pelo mesmo crime. "Você é condenado, foge para cá ou simplesmente é condenado, paga uma fiança e sai. É uma coisa não consigo entender", criticou.

A famosa também se mostrou perplexa diante da falta de responsabilidade demonstrada pelos acusados. "Onde está a Justiça com as vítimas? Não escutei nenhum deles em nenhum momento pedir desculpas e dizer 'eu errei', assumir o que fez", apontou a apresentadora.

Além de criticar a atitude dos condenados, ela refletiu sobre a postura de algumas pessoas. "Deveria ser uma indignação natural de todo ser humano, mas não é. Tem muito homem que passa pano, que justifica, que relativiza, mas é uma coisa que não pode acontecer e acontece. A cada oito minutos uma mulher é estuprada no Brasil. É uma loucura", concluiu.