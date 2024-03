Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Publicado 25/03/2024 08:49

Virginia Fonseca está enfrentando mudanças em seu corpo durante o terceiro mês de gestação de José Leonardo, fruto do relacionamento com Zé Felipe. Ela compartilhou que já está sentindo desconforto nos seios, que estão pesando e incomodando bastante, embora ainda estando no início da gravidez.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora desabafou sobre tudo que vem sentindo: "De tudo da gravidez, o que mais me incomoda é o peito, a barriga não me incomoda tanto", começou ela. Virginia, que já é mãe de duas meninas, explicou que sempre teve seios pequenos e que o aumento de tamanho não a agrada.

A empresária detalhou as sensações que vem enfrentando: "Quando o peito cresce, começa a pesar, incomodar, doer muito. O peito fica até quente. E tô no terceiro mês só", desabafou a dona da marca We Pink. Esses sintomas são comuns durante a gestação devido às alterações hormonais e ao preparo do corpo para a amamentação.

A influencer e o marido, Zé Felipe, estão ansiosos pela chegada do terceiro filho, especialmente após descobrirem que será o primeiro menino. A influenciadora expressou sua felicidade ao receber a notícia e revelou que ambos esperavam outra menina, mas estão radiantes com a expectativa de receber José Leonardo.