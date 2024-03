Buda flerta novamente com Pitel e sister dá 'chega pra lá' em brother - Foto: Reprodução

Buda flerta novamente com Pitel e sister dá 'chega pra lá' em brother Foto: Reprodução

Publicado 23/03/2024 13:02 | Atualizado 23/03/2024 13:15

Durante a última festa do BBB 24, que contou com a presença de Ivete Sangalo, Lucas Henrique protagonizou mais uma investida em Pitel. Enquanto cantava uma música com a referência a um canudinho, o professor expressou seu flerte de forma supostamente invasiva. O momento incomodou a sister, que rebateu.



"Estou com vontade de ser esse canudinho!", declarou Buda para a sister, enquanto cantarolava uma música com a referência. Pitel, por sua vez, desfrutava um drink no momento em que recebeu o flerte e fez questão de demonstrar o quão incomodada ficou com a fala do brother: "Procura teu lugar", disparou ela.

Pitel : "Procura teu lugar" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/1TrDSPsK4q — Big Brother Brasil (@bbb) March 23, 2024



A troca de palavras entre os dois não passou despercebida pelos telespectadores, que fizeram o fora da assistente social repercutir nas redes sociais. É fato que, antes de entrar no BBB 24, Lucas mantinha um relacionamento com Camila Moura, que chegou ao fim devido ao interesse do participante em Pitel.



"E ele ainda fica falando da Camila como se ela fosse querer depois de tudo", ironizou uma internauta. "Depois eu tenho que escutar que a Pitel quer pegar o Buda", criticou uma fã da sister. "mano homem casado não tem um pingo de vergonha né", detonou uma terceira.