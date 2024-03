Virginia Fonseca - Reprodução / Instagram

Virginia FonsecaReprodução / Instagram

Publicado 23/03/2024 11:05 | Atualizado 23/03/2024 11:08

Virginia Fonseca, que espera seu terceiro filho, um menino chamado José Leonardo, compartilhou detalhes sobre sua gestação. Em entrevista, a empresária destacou as diferenças em relação às gravidezes anteriores, quando esperava Maria Alice e Maria Flor



Durante uma breve conversa com Leo Dias, a famosa explicou que a diferença está, especialmente, em relação aos famosos desejos de grávida. "Na da Maria Alice eu comi muita dobradinha da minha mãe que é incrível”, recordou a dona da We Pink, aparentemente nostálgica com o prato.



Porém, com as complicações na segunda gravidez, o foco da influenciadora era cuidar da saúde: “Na da Maria Flor foi uma gravidez complicada, eu fiquei internada com dor de cabeça e tudo”, lembrou. “E agora, do José Leonardo, até tijolo está dando vontade de comer e tudo que eu vejo pela frente, mas eu estou me controlando", confessou.



A empresária também deseja manter uma gestação saudável. “Na [gravidez] da Maria Alice eu quase tive diabetes. Eu estava com 23 kg a mais, com anemia, comendo mal e enfiei o pé na jaca. Então eu queria me manter saudável e engordar o que é necessário, de 8 kg a 11 kg", afirmou. Porém, a famosa está enfrentando dificuldades: "Comendo de tudo. O que jogar do bolso eu vou comer", admitiu.