Publicado 22/03/2024 19:11 | Atualizado 22/03/2024 19:14

Kate Middleton anunciou nesta sexta-feira (22) que foi diagnosticada com câncer e está fazendo tratamento com quimioterapia . Após a Princesa de Gales publicar um vídeo descrevendo como foi contar para os filhos seu diagnóstico, Fabiana Justus desabafou sobre estar passando pela mesma situação.

Em tratamento contra leucemia, a filha de Roberto Justus compartilhou o vídeo de Kate nos stories de seu perfil no Instagram e apontou semelhança na história das duas.

"Kate também está com câncer... casamos no mesmo mês em 2011, e agora descobrimos câncer no mesmo mês em 2024. Com 3 filhos cada uma. Que difícil...", escreveu Fabiana, que é casada com o empresário Bruno Levi D'Ancona, e mãe das gêmeas Chiara e Sienna, e do pequeno Luigi.

Por fim, a influencer declarou que está na torcida pela recuperação da esposa do príncipe William e mãe de George, Charlotte e Louis. "Vou rezar por ela e por todas as mães que estão passando por isso", completou.

