Andressa Urach exibe cintura após cirurgia - Reproduçãao/Instagram

Andressa Urach exibe cintura após cirurgiaReproduçãao/Instagram

Publicado 22/03/2024 16:03 | Atualizado 22/03/2024 16:08

Andressa Urach usou as redes sociais para dar um "spoiler" do resultado de sua cirurgia para remover as costelas. O procedimento aconteceu há uma semana e ela aproveitou esta sexta-feira (22) para exibir a nova cintura.

Nos stories do Instagram, a atriz de conteúdo adulto exibiu sua cintura mais fina durante uma sessão de drenagem linfática. A massagem funciona para reduzir o inchaço.

“Minha cintura está ficando perfeita!”, comemorou Urach na legenda da publicação. Confira abaixo:

Andressa Urach exibe cintura após cirurgia Reprodução/Instagram

Andressa Urach passou pelo procedimento estético na última semana para retirar as costelas, com o intuito de afinar a cintura. Além disso, ela fez uma lipoaspiração e trocou as próteses de silicone das mamas.