Valentina Schmidt com o pai, Tadeu SchmidtReprodução/Instagram

Publicado 22/03/2024 12:19

Em entrevista recente ao podcast de Andrea Ramal, Doutora em Educação, Tadeu Schmidt, comentou sobre a revelação de sua filha, Valentina, como "Queer". Para a surpresa do público, o apresentador contou que a notícia não o surpreendeu. Inclusive, o famoso destacou a naturalidade com que lidou com a situação.



Schmidt descreveu sua reação à revelação da filha como tranquila, afirmando que não houve nenhum choque. "É até decepcionante o que tenho a dizer, porque não foi nada. A Valentina falou: 'Sou queer', e está bom, ‘o que tem para o almoço hoje?’, declarou ele, demonstrando não ter se abalado com a confissão da jovem.



“Por que a gente tem que se importar com a orientação sexual dos outros?”, perguntou o apresentador do Big Brother Brasil. “Daqui a duzentos anos a gente vai olhar e falar: 'Meu Deus, tinha gente que se incomodava com o casamento gay'. Me diga uma razão para que as pessoas não queiram que dois homens gays se relacionem. Que duas mulheres lésbicas se relacionem? Me dê um motivo? Porque não tem nada de errado nisso", enfatizou o comunicador.



A revelação de Valentina ocorreu em 2020, mas a jovem tornou pública em junho de 2021, durante o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. "Durante anos, tive muita dificuldade em me aceitar e me amar, e isso bloqueou um pouco meu amor por outras pessoas. Então, depois de anos de dúvidas, cheguei a uma conclusão da qual me orgulho e finalmente me sinto confortável: sou queer”, começou a filha de Tadeu.



“Ou seja, no meu caso, minha orientação sexual e atração emocional não se encaixam nos padrões da heteronormatividade. Eu me amo e amo todos vocês. Este sou eu. Simples assim", declarou Valentina, em inglês, nas redes sociais. Além da jovem, Tadeu Schmidt também é pai de Laura, ambas frutos de seu casamento com Ana Cristina Schmidt.