Jojo TodynhoFoto: Reprodução

Publicado 22/03/2024 10:49 | Atualizado 22/03/2024 12:32

Jojo Todynho está frequentando as aulas de direito, como já revelou, mas recentemente se envolveu em uma confusão na faculdade. Segundo relatos recentes, a famosa discutiu com outra aluna e tudo indica que a briga tomou proporções inesperadas.



O incidente, divulgado pelo portal LeoDias, ocorreu do lado de fora da instituição de ensino, onde Jojo e a outra aluna trocaram gritos e xingamentos. Assim, culminando no momento em que a cantora deu um tapa no rosto da colega e proferiu ameaças, enquanto outras pessoas registravam a briga pelo celular.



"Não encosta em mim", disse a outra estudante na gravação. Em seguida, em um trecho do vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver Jojo Todynho se aproximando do rosto da aluna, momento em que a agressão acontece.



Após a intervenção de outras pessoas para separar a briga, Jojo ainda teria proferido ameaças à vítima. "Tô aguardando seu processo terça-feira, vai tomar na cara de novo sua safada", declarou a funkeira, passando com seu carro em frente ao local onde a outra graduanda estava.