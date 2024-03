Jojo Todynho se pronuncia após polêmica e nega agressão: 'Desocupada' - Foto: Reprodução

Publicado 22/03/2024 11:43 | Atualizado 22/03/2024 11:50

Jojo Todynho foi protagonista de um tumulto em sua faculdade de Direito. O incidente envolveu uma discussão acalorada com outra aluna. Inclusive, em um vídeo que circula na web, é possível ver uma suposta agressão da funkeira contra a colega. Porém, a cantora negou qualquer violência física.



é possível ouvir pedidos para que Jojo tire a mão da outra aluna, sugerindo uma possível agressão. Em seu perfil no Instagram, a famosa negou: "Não agredi ninguém, está lá o pessoal da supervisão, que estava presente, para comprovar [...] Muito menos ameacei, porque não sou mulher de ameaça", afirmou.



Segundo Jojo, os desentendimentos com a outra aluna já vinham ocorrendo há algum tempo. "Essa bonita está desde as outras aulas, na semana passada, de deboche comigo. Até aí, tudo bem, estava arquivando. Uma outra bonita [... mandou no grupo] 'A Tal da Toydnho foi para a faculdade hoje?'. Aí, essa respondeu assim: 'Não kkkk Ih, ela veio, nem vi'", contou a funkeira.



Em seguida, a famosa foi atrás da estudante. "Perguntei se a minha vida interessa a ela ou a outra, porque não devo satisfação nem para ela, nem para ninguém, se vou ou se não vou, elas viraram fiscais? Aí, ela se armou para mim e aconteceu o que está no vídeo, mas não agredi ela em momento nenhum", concluiu a cantora.



Conforme relatado nas redes sociais, durante a discussão, Jojo teria dado um tapa no rosto da estudante, que reagiu pedindo respeito. Após a intervenção de outros alunos, a confusão aparentemente se acalmou, mas Jojo teria feito uma ameaça à outra aluna pouco depois. A situação segue repercutindo nas redes sociais.