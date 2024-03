Ex-BBB faz revelação sobre o divórcio entre Pyong Lee e Sammy Sampaio - Foto: Reprodução

Publicado 22/03/2024 08:58

Após quase três anos do fim do casamento de Pyong Lee e Sammy Sampaio, Antonela Avellaneda, ex-participante do BBB, ainda sofre com ataques na web. A argentina revelou enfrentar acusações de ter sido pivô da separação do casal. Isso porque, após participação no Ilha Record, o Youtuber se declarou para ela.

Decidida a tomar providências, Antonela anunciou que irá denunciar os ataques recebidos nas redes sociais. "Vou abrir uma causa penal por difamação, danos morais e agravação do meu diagnóstico de ansiedade e depressão", começou ela em seus stories do Instagram, na madrugada desta sexta-feira (22).

Além disso, a ex-BBB alegou que o casamento de Pyong teria chegado ao fim por outro motivo. "O Pyong Lee é gay e ele não saiu do closet. Ele mesmo falou para mim no reality. Desculpa, amigo, mas não aguento mais as pessoas me culparem pela tua separação [...] As pessoas vão te aceitar e amar do mesmo jeito", afirmou.

Antonela também revelou detalhes da interação entre eles no programa. "Você pediu para eu enfiar meus dois dedos no teu c*. Então, se você não quer que eu continue falando mais detalhes, por favor, só peça perdão [...] você me mandou várias mensagens para eu não me pronunciar e eu sempre respeitei você”, confessou.

"Sofro muito preconceito e agressão e seguro a onda sozinha. Pyong, por favor, faça a mesma coisa e me deixa em paz. Você acabou com a minha vida", encerrou. O envolvimento de Antonela e o hipnólogo ocorreu durante a Ilha Record, em 2021. Após o episódio, Sammy Sampaio terminou o casamento com Pyong. A influencer afirmou que o flerte foi planejado pelo ex-casal, visando destaque no jogo.