Claudia Raia relembra namoro com Jô SoaresReprodução/Instagram

Publicado 21/03/2024 17:49

Claudia Raia relembrou seu namoro de quase três anos com Jô Soares nos anos 1980. De acordo com a atriz, o apresentador terminou mesmo ainda nutrindo sentimentos por ela.

No podcast "Desculpa Alguma Coisa", apresentado por Tati Bernardi, a artista relembrou o romance, que durou de 1984 a 1986, e deu detalhes sobre como lidou com o fim do relacionamento.

"Era de um brilhantismo, era de um humor! Adorável! Tudo dele era incrível! O jeito que ele era educado, cheiroso... Quando eu me dei conta eu estava bem apaixonada. Durou quase três anos", iniciou.

No papo, Claudia revelou os motivos do término. "Ele terminou comigo ainda gostando de mim. Ele falou que ia dar errado em algum momento, que ele era muito mais velho", relatou.

"Eu gostava de outro tipo de homem, que em algum momento isso ia acontecer, que eu ia ser uma das maiores estrelas do país e ele não sabia se ia conseguir administrar isso", afirmou. "Foi super sincero. E eu quase morri de amor".