Marina Ruy Barbosa assusta com alerta de terremoto no Japão: 'Tremor' Foto: Reprodução

Publicado 21/03/2024 14:45

Enquanto passa as férias no Japão, a atriz Marina Ruy Barbosa viveu momentos de tensão nessa quarta-feira (20). Isso porque a famosa recebeu um alerta em seu celular sobre um terremoto de magnitude 5,3 que atingiu o país. A artista, que está acompanhada pelo noivo Abdul Fares, compartilhou o susto em suas redes sociais.

Nos stories do seu Instagram oficial, Marina mostrou o alerta enviado pela Defesa Civil japonesa. "Forte tremor é esperado em breve. Fique calmo e procure abrigo nas proximidades", orientou o órgão. A mensagem deixou a atriz e seus seguidores preocupados com a situação.

Em meio ao susto, Marina Ruy Barbosa compartilhou uma selfie surpresa com o aviso inesperado acerca do tremor. Em seguida, ela divulgou um registro do momento em que o terremoto ocorreu. A atriz passa uma temporada na Ásia, já tendo visitado também a Coreia do Sul.

Recentemente, quando estava em território Sul-Coreano com seus pais, ela aproveitou para interagir com astros do k-pop. A atriz conversou com membros de grupos como BLACKPINK e SEVENTEEN, que manifestaram interesse em visitar o Brasil, animando os fãs brasileiros do gênero musical.