Ana Furtado comemora 24 anos de casamento com Boninho - Reprodução/Instagram

Publicado 21/03/2024 15:54 | Atualizado 21/03/2024 15:55

Ana Furtado e Boninho estão completando 24 anos de casamento nesta quinta-feira (21) e a apresentadora usou as redes sociais para publicar uma declaração especial para o marido.

No Instagram, Ana abriu uma galeria de fotos de momentos especiais que viveu ao lado do companheiro e compartilhou uma foto que os dois aparecem recriando um registro feito no início do relacionamento.

"24 anos de casados. 24 anos vivendo os melhores dias da minha vida na sua companhia, encarando juntos e de mãos dadas os mais difíceis e lindos desafios, rindo, chorando, celebrando, construindo uma história feliz", escreveu. "Te amo, meu amor, minha paixão, melhor amigo, meu tudo, meu porto seguro", completou ela.

Boninho também publicou um vídeo com registros românticos ao lado da apresentadora e abriu o coração ao se declarar. "Hoje fazemos 28 juntos, apaixonados, amigos e parceiros. 24 anos de casados e é só o começo das nossas vidas!! Ana Furtado eu te amo muito", escreveu.