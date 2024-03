Rodolffo elogia Raquele após saída do BBB 24: 'Não é lugar pra você' - Foto: Reprodução/Globo e Instagram

Rodolffo elogia Raquele após saída do BBB 24: 'Não é lugar pra você' Foto: Reprodução/Globo e Instagram

Publicado 21/03/2024 12:38

Rodolffo, da dupla com Israel, recorreu às redes sociais para expressar seu apoio a Raquele, eliminada do BBB 24 na terça-feira (19). O ex-participante do BBB 21 elogiou a sister, mas não lamentou diretamente a saída da confeiteira após enfrentar Alane e Beatriz. Na verdade, o cantor sugeriu que a jovem é boa demais para o programa.

Em sua mensagem, Rodolffo ressaltou que o ambiente do Big Brother Brasil não é ideal para a ex-sister. "Lá dentro não é lugar para pessoas educadas e gente boa como você, Raquele. Deus te abençoe aqui fora", declarou o famoso nos stories do Instagram. Assim, desejando que Raquele seja bem sucedida fora do programa.

Durante sua participação no BBB 24, a jovem foi reconhecida pelo seu talento musical, porém seu jogo não foi notado. “O pessoal falou muito dos meus 'takezinhos' cantando na festa, e isso me surpreendeu, porque eu estava ali curtindo, dançando e cantando como se ninguém tivesse me observando”, contou Raquele.

A ex-sister não descarta a ideia de investir na carreira de cantora. “Se aparecer uma oportunidade, por que não tentar algo diferente? Estou aberta a tentar novas oportunidades, novas coisas", declarou Raquele após ser eliminada do BBB 24.