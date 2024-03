Xuxa acusa ex-sócio de tentar ficar com imóveis que ela comprou para Sasha - Foto: Reprodução

Xuxa acusa ex-sócio de tentar ficar com imóveis que ela comprou para SashaFoto: Reprodução

Após se envolver em uma polêmica por criticar as falas de Fernanda, do "BBB 24", sobre maternidade, Xuxa virou assunto na web e foi duramente criticada. Mas quem pensa que a Rainha dos Baixinhos se envolve em tretas somente nas redes sociais, está muito enganado. A apresentadora tem vivido um verdadeiro imbróglio em sua vida pessoal e a coluna te conta agora detalhes dessa história.

A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade novos desdobramentos de uma briga que já se estende por quase uma década entre Xuxa e seu ex-sócio. Este colunista que vos escreve teve acesso a uma troca de e-mails em que a apresentadora acusa o antigo parceiro de tentar ficar com seu patrimônio.



A apresentadora dar a entender que o então sócio, que assumiu sua carreira após o rompimento entre ela e Marlene Mattos, teria feito uma manobra para obter 10% de tudo que a Rainha dos Baixinhos possui, antes mesmo da sociedade entre eles.



Conforme um dos e-mails enviados pela famosa a Luiz Claudio Lopes Moreira, Xuxa alega que assinou um documento sem compreender completamente o teor. Assim, ela teria dado ao ex-sócio o direito a 10% de tudo que ela possuía antes da parceria. Inclusive, ele teria direito até a salas comerciais adquiridas para sua filha, Sasha Meneghel.



A Rainha dos Baixinhos acreditava que, ao assinar o documento, daria a Moreira direito a 10% de tudo que ela faturasse dali em diante, não abrindo mão do que conquistou anteriormente. Agora, tudo indica que o ex-sócio quer vender para a apresentadora aquilo que ela já possuía. Porém, a loira não tem concordado em pagar.



A disputa entre os dois data desde meados de 2016. Ou seja, já se passaram 8 anos e nada foi resolvido entre eles nos tribunais.



“Eu, que só assinei algo que foi proposto por você como meu advogado e amigo, assinei para ser meu sócio. Mas sem imaginar que estaria dando 10% do que já tinha conquistado antes de você. Portanto, não me venha falar de respeito ou justiça, se tenho que comprar o que você me fez assinar e agora diz que é teu, e eu tenho que aceitar porque você quer? É realmente caso dos meus advogados conversarem com você”, declarou a apresentadora em um dos e-mails trocados.



A famosa cobrou uma resposta sobre a solicitação de retirar Luiz da administração da Xuxa Produções, além de reforçar que não aceitaria transferir as salas para o ex-sócio. O empresário, por sua vez, alegou que não tinha intenção de deixar a sociedade, apenas sair do administrativo. Apesar da clara indisposição entre eles, o mesmo expressou o desejo de continuar trabalhando com a famosa, porém como prestador de serviços da empresa.