MC Daniel vira vizinho de Jade PiconReprodução/Instagram

Publicado 20/03/2024 20:51

MC Daniel anunciou nas redes sociais que comprou sua quinta mansão e se tornou vizinho de Jade Picon. De acordo com o participante da Dança dos Famosos do Domingão, o imóvel de luxo está localizado no Rio de Janeiro.

"Tá aí, mais uma conquista aí, Deus é maravilhoso, é Pai, não é padrasto. Vambora, RJ! Acredita! Agora sou um morador oficial do RJ", comemorou o cantor através dos stories do Instagram.

Além de virar vizinho de Jade Picon, famosos como os jogadores de futebol Gabigol e David Luiz e a atriz e bailarina Aline Campos também vivem por lá.

Em janeiro, MC Daniel anunciou a conquista da casa própria. O imóvel luxuoso custou R$ 8 milhões. "Primeiro dei a casa da minha mãe, agora a minha quitada no meu nome", celebrou.