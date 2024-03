Giovanna expõe reação de Tadeu Schmidt em formação de paredão - Reprodução/Globo

Giovanna expõe reação de Tadeu Schmidt em formação de paredãoReprodução/Globo

Publicado 20/03/2024 17:56

Após a eliminação de Raquele no BBB 24, Giovanna falou sobre a reação de Tadeu Schmidt após ela indicar Beatriz ao Paredão com o voto do Líder. Em conversa na cozinha com Leidy Elin e Lucas Henrique nesta quarta-feira (20), eles especularam sobre o favoritismo dos participantes fora do reality show.

"Eu vi a cara que o Tadeu fez quando falei que ia mandar a Bia. Na hora ele travou os dentes", iniciou Giovanna. "Ele sabe a probabilidade de cair os três", afirmou Leidy, citando Beatriz, Alane e Davi. "Car****, quase que deu", analisou Buda.

"Não vou deixar de fazer as coisas porque ela é a favorita, porque vai ficar feio. Fod*** mano. Se não for assim ninguém manda. Vou mandar sim e é isso aí!", prosseguiu a Líder. "Não vai ter jogo fácil. De forma alguma! Está certissima!", completou brother.