Marina Sena e Regina VolpatoFoto: Reprodução

Publicado 20/03/2024 14:26

A cantora Marina Sena marcou presença no programa “Chega Mais”, do SBT, nesta quarta-feira (20), onde decidiu preparar um brigadeiro ao lado de Regina Volpato. No entanto, a tentativa de fazer o doce não saiu como o esperado, resultando em uma pequena bagunça na cozinha.



Durante o preparo, o brigadeiro acabou fervendo demais na panela, causando respingos e sujando o fogão. Regina Volpato, com bom humor, decidiu improvisar para contornar a situação e manter o programa fluindo sem contratempos. Porém, apesar da ação rápida da apresentadora, o assunto rendeu nas redes sociais.



“Olha daqui a pouquinho você que está em algumas regiões do Brasil, vai acompanhar a sua programação local”, começou Regina, após perceber que o doce levantou fervura. “Mas lembrando que, nas nossas redes, você vai sim ver o desfecho dessa culinária e toda a programação aqui do ‘Chega Mais’”, informou.



Em seguida, ela se despediu de parte dos telespectadores. “A gente fica aqui, aliás, finalizando esse brigadeiro que está um luxo”, declarou ela, demonstrando leveza diante do imprevisto. O episódio, porém, virou motivo de piada nas redes sociais, inclusive, com comentários sobre o look da cantora.



“Um luxo (risos)”, ironizou um internauta. “Nossa, que tragédia!”, brincou outro. “A Marina é tão linda, mas usa uns looks tão cafonas”, apontou um terceiro. “Esse trem de dividir programa com programação local é triste”, opinou um terceiro. “Alguém da uma roupa pra essa pobre moça”, debochou mais um.