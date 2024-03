Adriana Esteves e Murilo Benicio - Foto: Reprodução

Publicado 20/03/2024 11:06 | Atualizado 20/03/2024 11:10

A confirmação de Adriana Esteves e Murilo Beníciona próxima novela das 21h da TV Globo, "Mania de Você", causou grande alvoroço nas redes sociais. Os atores, que anteriormente deram vida aos icônicos Carminha e Tufão em "Avenida Brasil", estarão juntos novamente. Porém, dessa vez ambos serão antagonistas.



"Mania de Você", do renomado autor João Emanuel Carneiro, promete uma trama envolvente, repleta de reviravoltas. Adriana Esteves e Murilo Benício interpretarão os vilões Mércia e Molina, respectivamente. Os personagens, de caráter duvidoso e astuto, prometem manter o público tenso e intrigado ao longo da trama.



Murilo Benício dará vida a um personagem envolvido nos principais mistérios da história. Segundo informações preliminares, o ator estará presente apenas na primeira fase da novela, mas Molina será crucial para o desenrolar da trama.



Por sua vez, Mércia, papel de Adriana Esteves, será a grande articuladora de reviravoltas do folhetim. A atriz mergulha em uma personagem complexa, que deve oscilar entre o bem e o mal durante o desenvolvimento da história. Esta promete ser mais uma personagem memorável da artista.



Assim, passados doze anos depois de viverem Carminha e Tufão em “Avenida Brasil”, a dupla está confirmadíssima em “Mania de Você”. Taís Araujo, Chay Suede e Gabz também farão parte do elenco. Mariana Ximenes e Fábio Assunção foram convidados, com o artista que deu vida a Humberto em “Todas as Flores”, cotado para interpretar um grande vilão.