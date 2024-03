Bruno Gagliasso revela que Giovanna Ewbank casou virgem e atriz rebate - Foto: Reprodução

Bruno Gagliasso revela que Giovanna Ewbank casou virgem e atriz rebate Foto: Reprodução

Publicado 20/03/2024 08:33 | Atualizado 20/03/2024 08:35

Durante uma conversa no programa Surubaum, Bruno Gagliasso surpreendeu ao revelar que sua esposa, Giovanna Ewbank, teria se casado virgem. A revelação do ator deu o que falar e a artista rebateu o comentário, revelando ter experimentado outras experiências sexuais antes do casamento.



O tema surgiu a partir de um comentário do influenciador Gominho, que comentou sobre pessoas que se casaram virgens e”deu merda”. Bruno então relacionou o caso de sua esposa, afirmando que isso não afetou negativamente o casamento deles. No entanto, Giovanna rebateu a informação.



“Aliás, eu descobri aqui nesse programa Surubaum que pelo jeito eu transei com mais pessoas do que eu imaginava, porque o sexo não é só penetração”, declarou a apresentadora. Sua declaração gerou reflexão, porém, nem todos concordaram com a ideia de diversidade sexual.



A convidada Preta Gil compartilhou sua perspectiva, afirmando que para ela, até então, o sexo se resumia à penetração. “Pois é, para mim também, por isso pensei que transei com tão poucas pessoas na vida. Agora que estou ficando bem feliz, porque acho que transei bem mais”, encerrou Giovanna.