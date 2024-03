Shakira nega que tenha descoberto traição de Piqué com pote de geleia - Reprodução/Instagram

Shakira nega que tenha descoberto traição de Piqué com pote de geleia Reprodução/Instagram

Publicado 19/03/2024 18:17

Shakira desmentiu uma das principais teorias envolvendo como ela descobriu a traição de seu ex-marido, o jogador de futebol Gerard Pìqué. A revelação da cantora frustrou internautas.

Em entrevista ao The Times, Shakira negou que tenha descoberto a relação extraconjugal do atleta por conta de um pote de geleia. "Isso não é verdade", afirmou.

Durante o divórcio do casal, muitos fãs acreditavam que Shakira havia descoberto a traição de Piqué após notar que sua geleia preferida estava vazia, levando em consideração que o marido e os filhos não gostavam do alimento.

Ainda segundo a artista, ela voltará a abordar o fim do casamento em seu próximo single, "Ultima". "Espero que seja a última música que escreverei sobre isso e para ele", completou.

A revelação frustrou os fãs da artista, que ajudaram a repercutir a teoria nas redes sociais. "Não me importo com a Shakira desmentindo a história do pote de geleia. Pra mim é verdade. E nada mais importa", disse um internauta. "Primeiro acharam a Kate Middleton, agora a Shakira desmentindo a história da geleia. Estão acabando com nossos sonhos!", brincou outro. "Obrigada pelo esclarecimento Shakira, mas preferimos a versão da geleia", declarou um terceiro.

Shakira e Piqué anunciaram a separação em junho de 2022, após 11 anos de relacionamento. Após o divórcio, o jogador de futebol oficializou o namoro com Clara Martí, apontada como pivô do término do casamento.