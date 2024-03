Samara Felipo - Foto: Reprodução

Samara FelipoFoto: Reprodução

Publicado 19/03/2024 14:46 | Atualizado 19/03/2024 14:56

Samara Felippo surpreendeu seus seguidores ao revelar uma disputa judicial que enfrenta com seu ex-marido, o jogador de basquete Leandrinho. Nas redes sociais, ela contou que tenta reaver sua parte de uma propriedade que compraram juntos durante o relacionamento, porém sem sucesso.



A atriz compartilhou detalhes do processo, revelando que luta na justiça há quase dez anos para recuperar o que é seu por direito. "Era 2008, minha vida estabilizada, 11 anos de carreira, tinha acabado a ‘Dança dos famosos’, uma novela atrás da outra, e um sonho, que realizei em 2005, que foi o de comprar meu apartamento próprio”, começou.



“Vivi anos incríveis lá, solteira, fazendo o que vivia. Aí conheci o pai da minha família, nos apaixonamos. [...] Já grávida, decidimos comprar uma casa em um bairro nobre do Rio de Janeiro”, contou. Assim, ela abdicou da primeira propriedade. “Eu vendi meu único bem próprio, o sonho que realizei, para dar como parte na compra da nossa casa”, continuou a atriz.



Porém, o novo imóvel não “pertencia” a ela. “Meu apartamento era na Barra, mas essa casa que compramos valia muito mais. Eu nem me atentei a contratos, compra, venda, negociações [...] Quando veio a separação, cinco anos depois, descobri que a casa estava no nome do irmão dele. E eu luto na justiça, há quase dez anos”, declarou a famosa, prejudicada.



“A Justiça já homologou e nada foi feito. A casa foi vendida e eu não recebi nada. Tenho todas as provas”, disse Samara. "Eu e minha família já conversamos. Não vou calar a boca para ficar em paz. Não estou pedindo nada do que não é meu e das minhas filhas, que são filhas dele também. Não quero extorquir ninguém. Quero justiça", pediu ela.