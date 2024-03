Davi é excluído do pódio das fadas e reação do baiano viraliza: 'Ódio' - Foto: Reprodução

Davi é excluído do pódio das fadas e reação do baiano viraliza: 'Ódio' Foto: Reprodução

Publicado 19/03/2024 10:39

O clima segue tenso no Big Brother Brasil 24, com menos de um mês até a grande final. Porém, os participantes ainda conseguem arrancar boas risadas uns dos outros e do público com as situações inusitadas durante o programa. Desta vez, foi Davi Brito quem viralizou com uma reação que os internautas consideraram divertida.



Durante a dinâmica do Sincerão, na noite dessa segunda-feira (18), os brothers revelaram seus pódios ao vivo. Basicamente, mostrando suas preferências para chegar na final da disputa na casa mais vigiada do Brasil. Porém, nem todos ficaram felizes com os resultados, principalmente o motorista de aplicativo.



Apesar de mencionarem Davi durante a dinâmica, Matteus, Beatriz e Alane não incluíram o baiano em seus rankings principais. Assim, o forte candidato ao prêmio demonstrou ter ficado chateado com a situação. A reação do brother repercutiu na web, virando motivo de riso dos internautas.



"A cara do Davi vendo o pódio foi a melhor!", escreveu uma seguidora no X, antigo Twitter. "Cara de ódio!", apontou outra pessoa. “Uai gente, mas cadê o Davi no pódio das fadas?”, perguntou um terceiro. "A câmera mostrando a reação do Davi foi o auge!", ressaltou mais um.