Publicado 19/03/2024 09:41 | Atualizado 19/03/2024 10:23

A disputa entre Ferrugem e Ludmilla segue pegando fogo nas redes sociais e outros nomes do meio artístico entraram na discussão. Entre eles, a modelo Nicole Bahls saiu em defesa da cantora. A famosa criticou duramente o pagodeiro e trouxe à tona polêmicas envolvendo o seu nome.



Em seu perfil no Instagram, Nicole enfatizou a humanidade de Ludmilla e questionou a postura de Ferrugem. "Minha nossa, um cara que pisa no braço de um fã, quase que quebra, quer falar o que de uma menina humana que ajuda família, faz show pra arrecadar sangue, salva monte de vidas”, começou ela.



“Meu Deus, não é possível! Ela pode ser tudo porque ela é de Deus, humana, amiga, esposa, maravilhosa", comentou Nicole Bahls. Até o momento, nem Ferrugem nem sua esposa, Thais, se pronunciaram sobre a fala da modelo. No entanto, os internautas não deixaram o assunto passar em branc.



“Eu gosto que a Nicole está pouco se **dendo, ela entra na treta dos outros, fala o que quer e some como se nada tivesse acontecido", ressaltou um fã. "A Ludmilla é um talento em tudo que se propõe fazer. Isso incomoda muito", apontou outra. A Nicole é tipo o mestre dos magos, ela chega do nada, comenta alguma coisa e sai", comentou mais uma.