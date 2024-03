Ana Hickmann se emociona em palestra para 2 mil mulheres: 'Arrepiada' - Foto: Reprodução

Publicado 19/03/2024 09:19 | Atualizado 19/03/2024 09:21

Ana Hickmann não conteve as lágrimas após uma palestra para duas mil mulheres em Juazeiro do Norte, Ceará. Em um vídeo divulgado em seu canal no YouTube, ela compartilhou a intensidade do momento e a emoção que tomou conta dela. A apresentadora teria ficado impactada com a receptividade do público.



Emocionada, Ana descreveu a experiência como marcante e surpreendente. "A energia que senti hoje foi tão forte, tão emocionante, que há muito tempo não ficava emocionada desse jeito num evento”, começou ela, com olhos marejados após uma conversa intensa com o público feminino.



“Eu não pensei que atitudes pessoais minhas pudessem impactar tanto na vida de outras mulheres”, confessou a apresentadora. “Não costumo me emocionar aqui no canal, mas hoje está sendo bem difícil. Foi muito forte o jeito que fui abraçada aqui, o que escutei dessas mulheres... é de ficar arrepiada", revelou Ana Hickmann.



A famosa fez questão de expressar sua gratidão pelo carinho e apoio recebidos. Vale lembrar que Ana Hickmann enfrentou uma situação delicada em novembro, quando denunciou seu ex-marido, Alexandre Correa, por violência doméstica. Desde então, ela trava uma batalha judicial contra o empresário, após encerrar um casamento de 25 anos.