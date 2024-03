Virginia Fonseca atualiza quadro de saúde de Maria Flor - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca atualiza quadro de saúde de Maria FlorReprodução/Instagram

Publicado 18/03/2024 19:32 | Atualizado 18/03/2024 19:36

Virginia Fonseca relatou nas redes sociais que sua filha caçula, Maria Flor, de um ano, está doente. Na tarde desta segunda-feira (18), a influencer levou a herdeira ao médico com o marido, Zé Felipe, e atualizou o estado de saúde da bebê.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Virginia mostrou o cantor com a pequena no colo a caminho do hospital.

Virginia Fonseca atualiza quadro de saúde de Maria Flor Reprodução/Instagram

Mais tarde, a empresária mostrou a irmã de Maria Alice aguardando para ser atendida pelo médico. "Tamo por cá. Tá dodóizinha, mas é muito boazinha", escreveu Virginia.

Virginia Fonseca atualiza quadro de saúde de Maria Flor Reprodução/Instagram

Após a consulta, a empresária revelou o diagnóstico. "Estamos saindo agora da médica. A Floflo está bem, mas o que acontece... Subiu catarro para o ouvido e ficou. Infeccionou o ouvidinho dela", explicou. "Já vai começar a tomar os medicamentos e se Deus quiser, logo menos ela vai estar 100%".

Virginia Fonseca e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de dois anos, Maria Flor, de um, e estão à espera do terceiro filho: José Leonardo.