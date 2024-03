Fábio Assunção é agredido por ator - Reprodução/Instagram

Fábio Assunção é agredido por ator Reprodução/Instagram

Publicado 18/03/2024 17:19 | Atualizado 18/03/2024 17:31

Fábio Assunção se envolveu em uma briga em um bar de São Paulo, no último sábado (16), e foi agredido pelo também ator e diretor, Daniel Alvim, durante um jantar entre amigos.

Um vídeo divulgado pelo colunista Leo Dias nesta segunda-feira (18) mostra os artistas discutindo na Rua da Consolação. Os atores estavam acompanhados de mais um casal e da esposa de Alvim, a atriz Helena Ranaldi.

De acordo com o jornalista, foi Daniel que partiu pra cima de Fábio. "Frustrado do cara***, miserável, enfia teu irmão no c*, babaca! Vem me dar porrada", dispara Assunção na gravação. A briga foi apartada por seguranças e por uma mulher que acompanhava Fábio.

Fábio Assunção disse ao colunista que não levará o boletim de ocorrência adiante. O ator também esclareceu que a amizade entre eles segue bem e que chegaram a se encontrar novamente no último domingo (17).