Fábio Assunção e Daniel Alvim se pronunciam sobre brigaReprodução/Instagram

Publicado 18/03/2024 18:35 | Atualizado 18/03/2024 18:47

Fabio Assunção e Daniel Alvim publicaram um vídeo juntos no Instagram na noite desta segunda-feira (18) para se pronunciar após serem flagrados brigando em um bar em São Paulo. A confusão aconteceu no último sábado (16) e o vídeo do desentendimento foi divulgado pelo colunista Léo Dias.

Em vídeo publicado em seus perfis no Instagram, os dois confirmaram a discussão quando saíram para um jantar entre amigos. "Num determinado momento da noite a gente estava lá de fora, lá do restaurante que a gente estava, e começamos a conversar, pra variar, de política, de mundo, um monte de questões. Tivemos algum gatilho que o Fabio, que é meu irmão, colocou alguma coisa que na hora ali eu... perdi o controle. Virou uma discussão, eu perdi o controle e pedi desculpas pra ele", relatou Daniel.

Ainda segundo o ator, eles se reencontraram no dia seguinte para almoçar. "A gente veio aqui fazer esse vídeo justamente porque ficamos incomodados com o fato de, enfim, de estar de cabeça quente, de ter se descontrolado e de não ser da nossa índole, da minha, da sua, do Fabio que eu sei que é meu irmão", completou.

"A gente é muito irmão, a conversa foi escalonando... a gente não veio dar nenhuma satisfação na internet, é porque as pessoas filmam e aí colocam de um jeito assim que... Então a gente veio deixar claro que não é o que a gente pratica, não é o que a gente gosta, mas a gente se gosta e acho que amigo é isso, briga, discute, faz as pazes e vida que segue, entendeu?", acrescentou Fabio.

Na legenda da publicação, os dois lamentaram a confusão. "Procuro passar a todas as pessoas, onde quer que seja, alguma mensagem de paz. A gente tá aprendendo sempre e não acredito que as coisas se resolvam na violência. Estamos, eu e Daniel, chateados, mas sabemos quem somos", escreveram.

"Desculpa por terem que consumir um vídeo que uma pessoa ruim filmou e vendeu pra imprensa. Deve ser ruim ganhar a vida assim. A gente vem, pede desculpas e segue melhor. Dani, te amo meu parceiro. Axé", completaram.