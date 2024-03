Andressa Urach no hospital após cirurgias - Reprodução/Instagram

Andressa Urach no hospital após cirurgias Reprodução/Instagram

Publicado 18/03/2024 16:13

Andressa Urach usou suas redes sociais no último domingo (17) para fazer um desabafo sobre o inchaço após realizar cirurgias estéticas na última quinta-feira (14). A atriz de conteúdo adulto retirou as costelas e colocou silicone.

Nos stories do Instagram, a influencer publicou uma imagem deitada na cama do Hospital Blanc, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e falou sobre o pós-operatório.

"Primeiro ficamos feia para depois ficar bonita (risos)", disse ela. "Minha periquita parece um baiacu e nem mexi na bichinha".

Na última semana, Andressa Urach removeu parcialmente quatro costelas, colocou 1 litro de silicone em cada mama e fez lipoaspiração na cintura.