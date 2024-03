Tatá Werneck abre o jogo e revela se planeja mais filhos com Rafa Vitti - Foto: Reprodução

Tatá Werneck abre o jogo e revela se planeja mais filhos com Rafa Vitti Foto: Reprodução

Publicado 18/03/2024 12:54

A humorista Tatá Werneck abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais e quebrou o silêncio sobre algumas dúvidas dos seguidores. Entre as perguntas, a famosa abriu seu coração sobre os planos de aumentar a família com o marido, o ator Rafael Vitti.

Em um bate-papo descontraído em seu Instagram, a apresentadora confirmou o desejo de ter mais filhos. Porém, Tatá enfatizou que não é algo para o momento atual. "Quero, mas não agora”, esclareceu a famosa. “Várias videntes previram que eu teria um filho por agora", recordou ela.

Para quem não sabe, a famosa já é mãe da pequena Clara Maria, fruto do seu relacionamento com o artista Rafael Vitti. A interação com os fãs revelou um pouco mais sobre os planos futuros do casal, embora a humorista tenha deixado claro que não deve engravidar tão cedo.

Recentemente, Tatá Werneck surpreendeu os seguidores ao exibir seu abdômen após uma sessão intensa de treino na academia. Com seu humor característico, ela brincou sobre a aparência e a dedicação nos exercícios. "Não é urina. É suor na virilha. Aprenda a diferenciar", ironizou. "Com o mesmo top desde 1910", ela ainda brincou.