Sabrina Sato constrange Rafa Kalimann em programa: 'Palhaçada' Foto: Reprodução

Publicado 18/03/2024 10:16

Durante o programa "The Masked Singer Brasil", da Globo, a apresentadora Sabrina Sato causou alvoroço nas redes sociais. Isso porque a famosa decidiu comparar a cabeça de um participante com a da influenciadora Rafa Kalimann. A fala debocha repercutiu na web, transformando a influenciadora em um meme outra vez.



A brincadeira de Sabrina ocorreu durante uma aposta sobre a verdadeira identidade do participante. Ivete Sangalo apontou para o pescoço do cantor e disse “Daqui pra frente não tem nada”. Em seguida, a namorada de Nicolas Prattes disparou: “É só cabeça. Rafa Kalimann", supostamente sugerindo a influencer.



A ex-BBB ficou visivelmente sem graça, rebatendo: "Tá de sacanagem? Palhaçada". Sabrina Sato riu do próprio comentário e José Loreto, ex da mais nova atriz, também demonstrou desconforto com a piada. Nas redes sociais, muitos internautas criticaram a atitude da apresentadora.



"O pânico ainda não saiu da Sabrina", apontou um seguidor. "Nítido que a Rafa ficou desconfortável", alertou outra. "Achei desnecessário brincar com uma insegura assim", pontuou mais uma. Rafa Kalimann parece ter minimizado o episódio, já Sabrina Sato afirmou: "Amiga é a que fala a verdade. Love you e eu também sou cabeçuda".