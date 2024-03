Alexandre Frota em entrevista ao podcast "Não é Nada Pessoal" - Reprodução

Publicado 18/03/2024 08:44

Alexandre Frota reviveu uma das aventuras mais marcantes de sua vida ao contar sobre uma noitada durante o Carnaval de 2005. Durante o podcast Bagaceira Chic de Luciana Gimenez, o ator compartilhou os detalhes de uma noite repleta de curtição ao lado do empresário Cristiano Rangel, ex-namorado de Luana Piovani.

Em meio à folia, Frota recorda que se entregou à animação de um dos ensaios do famoso Carlinhos Brown, onde a bebida fluía. "Fui para esse lugar. Cheguei com uns amigos, lugar lotado e tinha um cara vendendo sorvete com vodca. Mandei um, mandei dois, mandei três, mandei muitos, fiquei louco", relembrou.

A madrugada avançava e os detalhes inusitados não paravam. Encontrando Cristiano Rangel nas ruas de Salvador por volta das 5h da manhã, Frota não hesitou em se juntar a ele e abordar duas mulheres na rua. "Entrei no meio e peguei as duas pela mão, hoje seria assédio, segurei as duas pela mão e perguntei: 'Para onde vocês tão indo?'. 'Não sei, para aonde você me levar', disse."

O desfecho da noite extravagante se deu no imóvel de Rangel em Rio Vermelho, Salvador. "Acordo três horas da tarde, saio andando por aquele apartamento gigante. Dei de cara com o Cristiano e falei: 'E aí, irmão, o que aconteceu?'. Ele falou: 'Você dormiu sentado no sofá, fiquei com as duas'", revelou o ex de Luana Piovani, entre risos.