Maiara fala sobre processo de emagrecimento Reprodução/Instagram

Publicado 16/03/2024 13:20

Maiara, da dupla com a cantora Maraisa, impressionou os fãs ao passar por uma transformação no visual e revelou quais procedimentos estéticos já realizou. De acordo com a artista, ela também fez uma bariátrica e perdeu cerca de 30 quilos.

“Emagreci uns 30 quilos. Bariátrica, duas lipos e já troquei de prótese umas 30 vezes", listou durante participação no programa "The Noite com Danilo Gentili".

A sertaneja de 36 anos contou que também colocou um balão gástrico no estômago e realizou cirurgias plásticas. A irmã de Maraisa participou do programa de emagrecimento da influenciadora Maíra Cardi e perdeu 16 quilos.