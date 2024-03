Lexa na festa do BBB 24 - Reprodução/Globo

Publicado 16/03/2024 11:09 | Atualizado 16/03/2024 11:14

Lexa se apresentou na festa do BBB 24 na última sexta-feira (15), exatamente um ano depois que MC Guimê a traiu dentro do reality show. Durante seu show, a cantora mandou indireta para o ex-marido.

A artista agitava a noite dos confinados quando falou sobre a experiência de voltar ao BBB. "Que delícia estar mais uma vez aqui... essa casa que já me causou tantas emoções", declarou Lexa, fazendo os brothers caírem na risada.

"essa casa que já me causou tantas emoções" A LEXA KKKKKKKKKKKKKK #BBB24 pic.twitter.com/0PHLQcOPD5 — t h a i s (@ottostorie) March 16, 2024

Vale lembrar que MC Guimê, que foi casado com Lexa por cinco anos, participou do BBB 23 no grupo Camarote. Durante uma festa do programa, o brother apalpou a bunda da intercambista Dania Mendez sem o consentimento dela. A sister fez parte de um intercâmbio entre o BBB e o La Casa de los Famosos, reality show mexicano da mesma franquia do programa brasileiro.

O cantor foi expulso do reality no dia seguinte por importunação sexual junto com o lutador Antônio Cara de Sapato, que tentou beijar a visitante à força. Na ocasião, Lexa anunciou que iria se separar do marido, mas os dois reataram o relacionamento dois meses depois. No entanto, em setembro do ano passado o casal anunciou o término definitivo.