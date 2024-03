Corpo de Tim Maia pode ser exumado - Divulgação

15/03/2024

Uma notícia começou a circular na mídia na tarde desta sexta-feira (15), após essa coluna noticiar com exclusividade que o corpo de Tim Maia pode ser exumado para um novo teste de DNA.

A informação de que foi autorizada a exumação dos restos mortais do cantor pelo Serviço de Perícias Genéticas do Tribunal de Justiça (RJ), na data de hoje, não procede.

A coluna teve acesso a documentos e ouviu a advogada do suposto filho de Tim Maia e confirmou que a Justiça ainda não se decidiu a respeito da necessidade de exumação. “A única coisa que tem é a petição do dia primeiro de março, pedindo ao juiz para ver para o nosso processo, para ser usado o que já existe do Tim Maia”, diz Maria Inês Lourenço. A petição em questão solicita a Justiça que use o sequenciamento genético já arquivado do músico na UERJ.



Entenda o caso

A coluna Daniel Nascimento noticiou com exclusividade na última quinta-feira (14) a possibilidade do corpo do artista, morto no dia 15 de março de 1998, ser exumado para a realização de um novo exame DNA.

Em outubro de 2021, o coreógrafo Rodrigo Rezende solicitou na Justiça do Rio de Janeiro o pedido de reconhecimento de paternidade para descobrir se o artista é seu pai biológico. Na ocasião, o único filho biológico do artista, Carmelo Maia, recusou-se a fornecer o material genético do pai para que o exame fosse realizado.

De acordo com o dançarino, ele suspeita que seja filho de Tim Maia, pois sua mãe, que também era dançarina, viveu um relacionamento com o grande nome da música brasileira.

De acordo com documentos obtidos por esta coluna, os advogados de Rodrigo solicitaram na Justiça que o teste de DNA fosse realizado com o material genético que já havia sido retirado do fêmur do cantor. Vale lembrar que 2012, uma ação para reconhecimento de paternidade também foi realizada por Rafaela Soares Campos, que na ocasião deu negativo.

A ideia era evitar uma nova exumação, mas até o momento não se sabe o que aconteceu com o material, que estava armazenado na UERJ e confirmado pela UFRJ. Os representantes de Rodrigo foram informados apenas que será necessária uma nova exumação dos restos mortais do cantor.