Mansão de Cara Delevingne pega fogo em Los Angeles - Reprodução/Instagram

Publicado 15/03/2024 16:51 | Atualizado 15/03/2024 16:56

A mansão da atriz e modelo Cara Delevingne, avaliada aproximadamente em R$ 35 milhões, pegou fogo em Los Angeles, Estados Unidos. De acordo com o TMZ, a artista não estava na propriedade de 750 metros quadrados, que fica no Studio City.

Imagens da mansão de Cara Delevingne em Los Angeles hoje pela manhã, após o incêndio ter sido contido.



Cara não estava em casa, pois está em Londres atualmente. Uma pessoa estava presente e inalou a fumaça, mas foi tratada no local. pic.twitter.com/RbinEeI973 — Portal Delevingne BR (@portalcaradbr) March 15, 2024

Segundo informações do site norte-americano, os bombeiros foram chamados ao local por volta das 3h57 da manhã. A casa foi "engolida" pelas chamas, que se espalharam pelo sótão, o que fez com que parte do telhado desabasse.

Foi necessário ao menos 94 bombeiros para combater o incêndio, que chegaram ao imóvel de luxo em 13 veículos diferentes. Os profissionais levaram quase duas horas para conter totalmente as chamas e um deles ficou ferido após cair de uma escada.

O relatório divulgado pela imprensa internacional também informa que uma pessoa que estava hospedada na casa de Delevigne foi hospitalizada por ter inalado a fumaça. Até o momento não foi divulgada a causa do incêndio.