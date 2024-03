MC Daniel - Reprodução/Instagram

Publicado 15/03/2024 14:21 | Atualizado 15/03/2024 14:26

MC Daniel, um dos competidores do quadro “Dança dos Famosos”, surpreendeu os fãs ao compartilhar um vídeo dos bastidores do “Domingão com Huck”. No registro, o funkeiro aparece dançando empolgado no camarim. Porém, o que mais repercutiu foi uma cena descontraída em que ele dança de cueca.



Além dos momentos de diversão, o vídeo mostra Daniel treinando a coreografia da semana e interagindo com Lexa durante a sessão de maquiagem. A brincadeira entre os dois artistas rendeu uma legenda bem humorada na publicação do MC: "Palavrão na firma não pode, vidoca", afirmou o cantor.



Nessa etapa inicial do Dança dos Famosos, os participantes foram divididos em times e Daniel integra o grupo A. O cantor recebeu boas avaliações após sua primeira apresentação. Ao lado de outros competidores, ele se prepara para enfrentar o desafio de dançar reggaeton neste domingo (17).



Prestes a encarar um estilo de dança diferenciado, Daniel e seus colegas aparentam estar preparados para superar mais um desafio. Durante uma entrevista no Encontro desta sexta-feira (15), Tati Machado compartilhou sua expectativa: “É uma dança que tem a raiz latina, caribenha, e a gente tem que realmente se soltar. Tem sido muito desafiador", revelou ela.