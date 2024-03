Isabelle ou Deniziane? Pai de Matteus revela quem apoia como nora - Foto: Reprodução

Isabelle ou Deniziane? Pai de Matteus revela quem apoia como noraFoto: Reprodução

Publicado 15/03/2024 10:47

A relação entre Matteus Vargas e Isabelle Nogueira no BBB 24 está dando o que falar na web. O clima de romance entre a dupla tem chamado a atenção dos telespectadores, chegando até familiares do futuro engenheiro. Enquanto alguns veem sinais de um possível affair, o pai do participante resolveu opinar.

Matteus já teve um envolvimento com Deniziane dentro da casa, prometendo conversar sobre um relacionamento fora do reality show. Após sua saída, a moça reforçou seu desejo de tentar um romance com o brother fora do confinamento. Já ele não demonstrou estar muito confiante, por viverem em estados diferentes.

Entretanto, a opinião da família de Matteus, especialmente a de seu pai, Giovani Vargas, diverge da expectativa dos fãs que shippam o ex-casal. "Meu filho é um rapaz muito simples, de alma pura, e acho que a Isabelle também é assim pelo que a gente vê no programa”, começou ele, aprovando apenas uma suposta relação com Cunhã.

“A Anne é diferente, não tem muito a ver com ele, eu acho. Mas é ele que tem que saber o que vai no coração", opinou o pai de Matteus, enfatizando que a decisão final é do brother. Ainda assim, para ele, a afinidade entre o engenheiro e Isabelle é evidente, sendo algo mais concreto do que entre o participante e Deniziane.