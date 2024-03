Virgínia Fonseca e Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Publicado 15/03/2024 08:38

Virginia Fonseca fez uma surpresa de tirar o fôlego para Zé Felipe, seu esposo. Em um gesto extravagante, a influenciadora presenteou o amado com um colar vintage avaliado em mais de R$ 100 mil. O casal de famosos é conhecido por trocarem presentes luxuosos que repercutem na web.

"É uma peça deslumbrante e única", revelou Virginia, ao divulgar o presente do amado. A peça se trata de um colar da renomada marca Van Cleef & Arpels, mais conhecido como "colar longo vintage". Com detalhes minuciosos, a joia se destaca pela sua suposta elegância atemporal.

Detalhes sobre a joia têm intrigado os fãs. "É um mistério encantador", comentou um seguidor. O preço da peça varia de acordo com os materiais utilizados. Assim, o modelo mais próximo do descrito pela influenciadora é o "colar longo vintage alhambra 20 motivos", avaliado em R$ 130.000.

Esta não é a primeira vez que o casal se presenteia com luxuosas criações da Van Cleef & Arpels. No ano passado, Zé Felipe presenteou Virginia com uma pulseira de R$ 180 mil. Os mimos entre eles demonstram não apenas amor, mas também um gosto refinado por joias exclusivas e peças caríssimas.