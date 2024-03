Tiago Leifert apresentando o BBB - Reprodução/Globo

Tiago Leifert apresentando o BBBReprodução/Globo

Publicado 14/03/2024 20:29

Tiago Leifert abriu o jogo sobre sua passagem pela Globo e como lidava com a possibilidade de desagradar colegas de trabalho. Durante uma participação no Podcast Máquina do Esporte, o jornalista afirmou que não se importava em ser criticado internamente na empresa.

O famoso revelou como lidava com críticas quando comandava o BBB. “Acho que, na verdade, como sou zero vaidoso [...] Eu não tenho medo de pular na granada quando acho que precisa, e trabalhar no Big Brother é pular na granada todo santo dia. Acho que hoje o tempo me absolve de coisas que fiz na época”, começou.

Ele revelou que enfrentou momentos difíceis, mas nunca hesitou em agir conforme julgava necessário para o andamento do programa. “Apanhei muito, as pessoas entendem muitas coisas que fiz, que foram impopulares naquele dia [...] Minha função era fazer o programa andar, com história e audiência funcionando”, afirmou.

“Se para isso [o do reality] precisava tomar atitudes impopulares, eu fazia. Como tirar a palavra de um participante, ou dar uma dura num participante, ou dar dura em todos, eu fazia mesmo isso sendo impopular, eu nunca tive medo de ser impopular”, declarou Tiago Leifert, que comandou as edições do BBB de 2017 até 2021.

O apresentador também explicou os motivos que o levaram a deixar o comando do reality show. “Talvez esteja indo para um lugar que eu não me sinto muito confortável”, revelou. “E tinha um componente de cansaço também de já ter lutado muito, já ter brigado muito, já ter esticado demais a corda né e falar: ‘Eu tenho que passar por isso de novo?’”, refletiu o ex-Global.