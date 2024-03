Marina Ruy Barbosa - Reprodução/Instagram

Publicado 14/03/2024 18:52

A atriz Marina Ruy Barbosa, conquistou os fãs brasileiros de k-pop ao convidar astros do gênero musical para uma possível visita ao Brasil. A famosa conversou com Lisa, do BLACKPINK, e Mingyu, do SEVENTEEN. A atitude foi muito bem recebida pelos admiradores dos cantores sul-coreanos, que reagiram na web.



Durante sua estadia na Coreia do Sul para um evento da marca de luxo Bvlgari, Marina deu o que falar ao interagir com os artistas. "Você já foi ao Brasil?", perguntou ela para a dupla. "Não, mas eu queria muito ir", disse Lisa. "Não, eu nunca fui, mas preciso ir", revelou Mingyu.



Para a alegria dos fãs de K-Pop, a atriz incentivou uma futura visita dos famosos em terras brasileiras. "Você precisa ir", afirmou Marina. O diálogo viralizou nas redes sociais, gerando grande empolgação entre os fãs dos grupos BLACKPINK, SEVENTEEN e outros do gênero.



Os admiradores elogiaram a iniciativa da atriz brasileira e especularam sobre a possibilidade da visita dos ídolos ao país. "Ministra das relações internacionais, avisem", afirmou uma usuária. “Ela fez tudo! Chegou em todos os idols", declarou outra. "Cabe apenas a você, Marina, colocar a Lisa dentro do seu jatinho e trazê-la pra cá", pediu uma terceira.