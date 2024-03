Giovanna Ewbank se impressiona com convite do aniversário da filha de Viih Tube - Reprodução/Instagram

Publicado 14/03/2024 14:55

Giovanna Ewbank ficou impressionada ao receber o convite físico para o aniversário de um ano de Lua Di Felice, filha de Viih Tube e Eliezer. A festa, que terá três dias de duração, acontecerá em um resort em abril.

Nos stories do Instagram, a apresentadora mostrou a reação do filho caçula, Zyan, abrindo o convite encantado. "Quero ser sua filha. Tô em choque. São três dias de festa", declarou ela.

O convite para a comemoração foi entregue dentro de uma caixa verde de pelúcia anunciando o tema “no mundo da Lua”. Ao abrir a caixa temática, é possível ver uma tela exibindo um vídeo de Lua com os pais brincando em um jardim.

A caixa também conta com itens infantis da marca de Viih e Eliezer. Ewbank ainda revelou que a comemoração contará com a presença de Lucas Neto: "Zyan pirou", completou Giovanna.

Na última quarta-feira (13), Viih já havia dado spoilers dos temas da festa e pediu que todos os convidados entrem na brincadeira. "Sexta: cabelo maluco. Sim, isso também é para os adultos. Vocês veem pelos mesversários que gostamos que a família toda entre na onda. Recomendo já chegarem com o cabelo pronto", detalhou. "Sábado: fantasia do seu animal favorito. Domingo: pijama", revelou. Segundo Viih, a festa principal será no segundo dia de evento.