Fabiana Justus com o filho, LuigiReprodução/Instagram

Publicado 14/03/2024 14:09 | Atualizado 14/03/2024 14:20

Fabiana Justus está se preparando para iniciar uma nova fase em seu tratamento contra a leucemia. Mas antes de passar por uma nova internação, a empresária tirou essa quinta-feira (14) para aproveitar a companhia dos filhos.

Em seu perfil no Instagram, a filha de Roberto Justus surgiu brincando com o filho caçula, Luigi, que tem apenas seis meses de vida. Nos registros, ela aparece aproveitando alguns momentos com o bebê em seu colo. Confira:

“Sim, eu estou monotemática por aqui... mas esses momentos merecem. Curtindo muito meu lar com meus filhotes antes de ter que internar novamente!”, escreveu Fabi na legenda.

A influencer afirmou que está tentando aproveitar ao máximo os dias em casa antes de voltar para o hospital. “Semana que vem voltamos pra batalha! Mas não vou ficar pensando nisso agora! Vou pensar no HOJE! Quando faço isso, fico mais leve. Hoje minha preocupação é: curtir meus filhos e meu lar. E é isso que eu vou fazer! Experimenta focar no hoje também. É libertador! Muda a vida!”, completou.