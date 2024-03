Luiza Brunet expõe tentativa de golpe após eliminação de Yasmin Brunet - Reprodução/Instagram

Publicado 14/03/2024 13:31 | Atualizado 14/03/2024 13:48

Na noite da última quarta-feira (13), Luiza Brunet expôs nas redes sociais uma tentativa de golpe após Yasmin ser eliminada do BBB 24.

De acordo com a modelo, um criminoso se passou pela filha através do Whatsapp. "Boa tarde, mãe! Vou usar este número provisório até eu me organizar, ok: Beijos", escreve o golpista.

Luiza compartilhou a conversa nos stories do Instagram e compartilhou o número falso que foi usado pelo criminoso. A modelo ainda ressaltou que o contato foi uma tentativa de "golpe" e "assalto".

A equipe de Yasmin Brunet ainda não se pronunciou sobre o caso.